Суд продлил арест фигуранту дела Baring Vostok

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В Москве Басманный суд продлил срок арест топ-менеджера Baring Vostok француза Филиппа Дельпаля еще на три месяца. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, он является фигурантом в деле о хищении 2,5 млрд руб. у банка «Восточный».

«Суд постановил — ходатайство следователя удовлетворить, продлить меру пресечения в виде содержания под стражей», — огласила решение судья Наталья Дударь.

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Уточняется, что в среду, 10 апреля, суд рассмотрит ходатайство о продлении ареста еще трем фигурантам дела.

Ранее сообщалось, что по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере были задержаны основатель инвесткомпании Baring Vostok американец Майкл Калви и другие фигуранты дела: председатель совета директоров «Вятка-банка» и экс-председатель правления банка «Восточный» Алексей Кордичев, партнер компании Baring Vostok Ваган Абгарян, партнер по индустрии финансового сектора компании Baring Vostok Филипп Дельпаль в Басманном суде и Генеральный директор «Первого коллекторского бюро» Максим Владимиров.