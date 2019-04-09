Суд продлил арест фигуранту дела Baring Vostok
В Москве Басманный суд продлил срок арест топ-менеджера Baring Vostok француза Филиппа Дельпаля еще на три месяца. Об этом сообщает РИА «Новости».
Как отмечается, он является фигурантом в деле о хищении 2,5 млрд руб. у банка «Восточный».
«Суд постановил — ходатайство следователя удовлетворить, продлить меру пресечения в виде содержания под стражей», — огласила решение судья Наталья Дударь.
Уточняется, что в среду, 10 апреля, суд рассмотрит ходатайство о продлении ареста еще трем фигурантам дела.
Ранее сообщалось, что по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере были задержаны основатель инвесткомпании Baring Vostok американец Майкл Калви и другие фигуранты дела: председатель совета директоров «Вятка-банка» и экс-председатель правления банка «Восточный» Алексей Кордичев, партнер компании Baring Vostok Ваган Абгарян, партнер по индустрии финансового сектора компании Baring Vostok Филипп Дельпаль в Басманном суде и Генеральный директор «Первого коллекторского бюро» Максим Владимиров.