Контейнерные грузы отправят из Ленинградской области на Камчатку

Ленинградская область и Камчатский край договорились о контейнерных перевозках из Приморска в Петропавловск-Камчатский. Соответствующее соглашение стороны подписали на Международном арктическом форуме, сообщает администрация Ленинградской области.

В Камчатском крае объявлен проект строительства контейнерного порта-хаба. В порту Приморск универсальный портовый комплекс с грузооборотом до 70 млн тонн уже строится. 30 млн тонн составят контейнерные грузы. Проект предполагает создание особой экономической зоны на территории Ленинградской области.

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Новый приморский порт построят к 2022 году, на Камчатке порт-хаб появится в 2024 году. Грузооборот межу двумя портами – в Приморске и Камчатке – составит до 5,0 млн TEU (двадцатифутовый эквивалент) в год.

«Камчатский край и Ленинградская область не находятся в арктической зоне, но мы заинтересованы в реализации проекта Северный морской путь. С одной стороны, он свяжет Камчатку с Европой, а с другой – Ленинградскую область с азиатскими странами. Это отличная коммерческая перспектива, которая позволит сократить сроки доставки грузов в наших регионы», — сказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Инициатором проекта выступила компания «Приморский универсально-перегрузочный комплекс».

Ранее в рамках инвестиционного форума в Сочи регионы договорились о социально-экономическом сотрудничестве.