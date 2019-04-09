«Ничего не проспали»: Путин о влиянии санкций на энергетику
Российский президент Владимир Путин рассказал о влиянии санкций на развитие энергетики в стране. Об этом сообщает РИА «Новости».
Как отмечается, это произошло на пленарном заседании V Международного Арктического форума.
По словам российского лидера, санкции отчасти мешают, но, с другой стороны, подталкивают Россию к тому, чтобы самой активно развивать собственные технологии.
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«Не будем забывать, что Россия — это огромная страна с возможностями гидроэнергетики, мы развиваем и будем развивать атомную энергетику», — подчеркнул Путин.
Он также добавил, что Россия планирует увеличить генерацию в атомной энергетике с 16% до 25%.
«Наши соседи — Финляндия — собираются строить, и так далее. Так что здесь мы ничего не проспали», — добавил Путин.