Из-за ругающихся пассажиров пенсионерам отменили льготы на маршрутки в Новокузнецке

В Новокузнецке пенсионерам отменили льготу, которая действовала на ряд маршрутных такси. Об этом заявила директор ООО «Автолайн» Евгения Корюкова, передает «Новокузнецк.ру».

По ее словам, на послабления стали претендовать все льготники, и когда водители им отказывают, это вызывает бурную реакцию.

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«На это люди зачастую реагируют неадекватно, начинают нецензурно оскорблять, сыпать проклятиями, угрозами», — отметила Корюкова.

Она добавила, что для водителей и кондукторов каждая подобная ситуация — стресс.

«Поработав в таком режиме несколько недель, они начали массово писать заявления об увольнении», — подчеркнула Корюкова.

В результате инцидента руководство решило отказаться от льготы, чтобы сохранить сотрудников.