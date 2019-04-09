Япония продлила санкции против КНДР

Япония продлила на два года санкции в отношении Северной Кореи, их срок истекал на этой неделе. Об этом сообщает NHK.

На телеканале напомнили, что японские санкции были введены в отношении КНДР в 2006 году в качестве ответной меры на ракетные пуски Пхеньяна.

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Санкции предполагают полный запрет на импорт товаров из Северной Кореи, а также доступ в порты Японии судов из КНДР.

В феврале премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявлял о готовности встретиться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.