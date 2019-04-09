Мэй задумалась о втором референдуме по Brexit

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Британский премьер-министр Тереза Мэй рассматривает возможность провести в парламенте Британии голосование о проведении второго референдума по Brexit. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на The Telegraph.

Отмечается, что на повторном референдуме британцам предложат решить, поддерживают ли они сделку по Brexit, предложенную кабинетом Мэй.

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Также в издании добавили, что такой шаг премьер рассматривает из-за «тупика», возникшего в переговорах консерваторов и лейбористов по вопросу выхода Британии из Евросоюза.

Ранее лейбористы допустили отмену Brexit.