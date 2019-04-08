Корбин рассказал о переговорах с Мэй по Brexit
Лидер британский лейбористов Джереми Корбин заявил, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй не идет навстречу требованиям лейбористов в переговорах по Brexit. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, Мэй не проявляет готовности отступать от установленных ею же самой «красных линий».
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Он также добавил, что в обсуждении доступа Британии к таможенному союзу с ЕС после Brexit нет никаких подвижек.
Ранее сообщалось, что Палата лордов парламента Великобритании одобрила законопроект об отсрочке Brexit.