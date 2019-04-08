Зеленский собрался платить пенсии жителям Донбасса
Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский заявил о намерении начать выплачивать пенсии людям в Донбассе. Об этом сообщает агентство «Украинские новости».
По его словам, Киев должен не просто «протягивать руку» жителям региона, но и убедить их в том, что «что мы все украинцы».
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«Не просто протягивать им руку, не просто обещать, а возобновить эти отношения, начать платить пенсии людям, которые живут там, они такие же украинцы», — сказал Зеленский.
Также он выразил готовность начать переговоры с президентом России Владимиром Путиным по данному вопросу.
Ранее Зеленский перечислил глобальные проблемы Украины.