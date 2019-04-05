МИД Украины объяснил проигрыш спора с Россией в ВТО

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Киев проиграл спор с Москвой по транзиту товаров во Всемирной торговой организации (ВТО), потому что не слушал советов ведомства по стратегии, передает РИА «Новости»

«Спрашивают, почему Украина проиграла спор в ВТО. Без саморекламы для нашей дипломатической команды могу сказать, что иногда стоит все же прислушаться к МИД и по стратегии, и по тактике», — заявил он.

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При этом Климкин не уточнил, какие конкретно меры МИД Украины советовал предпринять.

Ранее сообщалось, что Всемирная торговая организация (ВТО) поддержала позицию российских властей в транзитном споре «Дело DS512: Россия – Меры по транзитным перевозкам».