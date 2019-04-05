Трамп потребовал от ФРС превратить экономику США в ракету

Президент США Дональд Трамп призвал Федеральную резервную систему (ФРС) превратить американскую экономику в ракету, сообщает Politico.

Американский лидер заявил, что для этого ФРС нужно понизить базовую процентную ставку и отказаться от нынешней монетарной политики.

Реклама

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп намерен пригласить в совет управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) Хермана Кейна.

Ранее сам Трамп заявлял, что выдвинет кандидатуру бывшего экономического аналитика CNN Стивена Мура на место в совете управляющих ФРС.