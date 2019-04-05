Трамп потребовал от ФРС превратить экономику США в ракету
Президент США Дональд Трамп призвал Федеральную резервную систему (ФРС) превратить американскую экономику в ракету, сообщает Politico.
Американский лидер заявил, что для этого ФРС нужно понизить базовую процентную ставку и отказаться от нынешней монетарной политики.
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Ранее сообщалось, что Дональд Трамп намерен пригласить в совет управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) Хермана Кейна.
Ранее сам Трамп заявлял, что выдвинет кандидатуру бывшего экономического аналитика CNN Стивена Мура на место в совете управляющих ФРС.