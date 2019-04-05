В ЕС отклонили предложение Мэй о новой отсрочке Brexit

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Председатель Европейского совета Дональд Туск не поддержал предложение премьер-министра Великобритании Терезы Мэй о переносе дедлайна по Brexit на 30 июня 2019 года. Об этом сообщает Sky News.

По его словам, он намерен предложить отсрочить Brexit до 31 марта 2020 года.

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Он добавил, что еще один год для переговоров является единственно «разумным» выходом из тупика по Brexit в парламенте.

Ранее сообщалось, что Мэй попросила ЕС о новой отсрочке Brexit.