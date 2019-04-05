Трамп назвал сроки заключения торговой сделки с КНР

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Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Пекин могут достичь соглашения по торговле в течение месяца. Об этом сообщает Reuters.

Об этом он сказал на встрече с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ.

По словам Трампа, между США и Китаем остаются разногласия по вопросам пошлин и «воровства» интеллектуальной собственности.

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Он также добавил, что стороны достигли «огромного прогресса» в торговых переговорах.

Ранее СМИ рассказали, что мешает готовой на 90% торговой сделке США и Китая.