Международные резервы России выросли до $489,5 млрд

Международные резервы России по состоянию на 29 марта за неделю выросли на 0,5% до $489,5 млрд. Об этом сообщается на сайте Банка России.

Как отмечается, это произошло за счет поступлений от размещения облигаций внешнего облигационного займа России, покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила, а также монетизации золота, «отчасти нивелированных отрицательной переоценкой».

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Международные (золотовалютные) резервы России представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства.

Ранее сообщалось, что международные резервы России выросли на $4,6 млрд.