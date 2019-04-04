Названа дата окончательного утверждения поправок к Газовой директиве

Итоговое одобрение поправок к Газовой директиве ЕС советом министров ожидается 15 апреля, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в ЕС, знакомый с вопросом.

По его словам, дата заседания еще может измениться. Поправки могут быть приняты без обсуждения.

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Ранее Европарламент (ЕП) окончательно одобрил поправки к Газовой директиве ЕС о морских участках газопроводов в Евросоюзе, в том числе, «Северных потоков».

Документ должен получить заключительное одобрение поправок Советом на уровне министров.