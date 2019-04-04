Принят закон о хостелах в окончательной редакции

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Госдума приняла в окончательной редакции закон о запрете хостелов и гостиниц в жилых домах. Об этом сообщается на сайте Госдумы.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин на заседании подчеркнул, что закон делает все, чтобы «наши граждане жили в комфортных условиях, и не нарушались их права».

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Как было решено накануне, 3 апреля, закон вступит в силу с 1 октября 2019 года.

Согласно принятому Госдумой закону, размещать гостиницу или хостел в помещении многоквартирного дома можно будет только в том случае, если оно будет переведено в нежилой фонд. При этом они должны быть оснащены специальным оборудованием, которое обеспечивает безопасность, шумоизоляцию и т.д.