Мэй договорилась с оппозицией о поиске позиции по Brexit
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и лидер оппозиции в британском парламенте Джереми Корбин провели переговоры. Об этом сообщает Reuters.
По данным агентства, стороны договорились «покончить с неопределенностью» в отношении Brexit.
Как отмечается, Мэй и Корбин согласовали программу работы по ситуации вокруг выхода Великобритании из состава Евросоюза.
Ранее глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Евросоюз больше не даст Великобритании коротких отсрочек по Brexit.