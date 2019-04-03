Мэй договорилась с оппозицией о поиске позиции по Brexit

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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и лидер оппозиции в британском парламенте Джереми Корбин провели переговоры. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, стороны договорились «покончить с неопределенностью» в отношении Brexit.

Как отмечается, Мэй и Корбин согласовали программу работы по ситуации вокруг выхода Великобритании из состава Евросоюза.

Ранее глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Евросоюз больше не даст Великобритании коротких отсрочек по Brexit.