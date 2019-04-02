Мэй заявила о необходимости отсрочки Brexit

<img src="//img.gazeta.ru/files3/527/12260527/AP_19080838955088-pic905-895x505-78637.jpg">

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что дату выхода Лондона из состава ЕС необходимо перенести. Об этом сообщает Reuters.

По ее словам, она намерена обсудить с оппозицией варианты выхода из ситуации вокруг Brexit.

Она также добавила, что попросить Евросоюз о дальнейшей отсрочке Brexit.

Реклама

Мэй подчеркнула, что хочет «сломать конфликт», который появился вокруг соглашения.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон оценил вероятность «жесткого» Brexit.