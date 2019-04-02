Мэй заявила о необходимости отсрочки Brexit
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что дату выхода Лондона из состава ЕС необходимо перенести. Об этом сообщает Reuters.
По ее словам, она намерена обсудить с оппозицией варианты выхода из ситуации вокруг Brexit.
Она также добавила, что попросить Евросоюз о дальнейшей отсрочке Brexit.
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Мэй подчеркнула, что хочет «сломать конфликт», который появился вокруг соглашения.
Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон оценил вероятность «жесткого» Brexit.