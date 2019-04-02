Макрон оценил вероятность «жесткого» Brexit

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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что неоднократное отклонение договора по Brexit ведет к выходу без соглашения. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, Великобритании необходимо предоставить альтернативный план Brexit, чтобы избежать выхода из ЕС без соглашения.

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Он также добавил, что данный план должен быть поддержан большинством.

Макрон подчеркнул, что через три года после референдума Британии не способна предложить решение, которое объединит большинство.

Ранее СМИ сообщили, что проблемы с Brexit могут закончиться новыми выборами.