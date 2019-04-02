Guardian: проблемы с Brexit могут закончиться новыми выборами

Неспособность британских депутатов выбрать Brexit или поддержать альтернативную сделку может привести к досрочным всеобщим выборам, пишет британская газета The Guardian.

В «воюющем» британском парламенте 2 апреля вновь состоится обсуждение Brexit. После того, как консервативные депутаты не смогли поддержать какой-либо вариант Brexit c необходимым количеством голосов, в Палате общин немедленно перешли к взаимным обвинениям, отмечает издание. Теперь в партии Тории царит «токсичная» обстановка из-за Brexit.

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По словам одного источника, некоторые на Даунинг-стрит считают, что досрочные выборы могут представлять собой «меньшее из зол».

Brexit без сделки становится реальным вариантом с каждым днем, говорит главный переговорщик Европейского союза по выходу Британии Мишель Барнье.

В ЕС ожидают, что после провала альтернативных вариантов Терезы Мэй, британскому премьеру предстоит просить о более длительной отсрочке выхода из ервозоны на чрезвычайном саммите ЕС на следующей неделе.

Источники в Брюсселе говорят, что европейские лидеры позволят это только в том случае, если премьер-министр Тереза Мэй прдеставит правдоподобный альтернативный план Brexit, который может получить уверенную поддержку большинства в Палате общин.