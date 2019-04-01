Долги украинцев за воду и отопление продолжают расти

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На Украине Государственная служба статистики проинформировала о том, что задолженность украинцев по оплате горячего водоснабжения и централизованного отопления в феврале увеличилась на 10 % и достигла 22 млрд гривен ($808,8 млн). Об этом сообщает УНИАН.

Согласно полученной информации, задолженность украинцев за содержание домов, сооружений и придомовых территорий достигла 600 млн грн ($22 млн). Задолженность за водоснабжение и водоотвод выросла на 6,5%, за поставку газа — на 13,4%, а за электроэнергию — на 7%.

Ранее сообщалось, что в Международном валютном фонде (МВФ) оценили развитие украинской экономики.