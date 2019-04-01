Защита основателя Baring Vostok Калви обжаловала его арест
Защита основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви подала жалобу на его арест, сообщает РИА «Новости»
«В настоящее время жалоба находится на изучении у судьи», — рассказала пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.
Ранее Мосгорсуд признал законным арест до 13 апреля основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви.
Основатель инвестиционной компании Baring Vostok Майкл Калви подозревается в хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный» при помощи мошеннической схемы.