Защита основателя Baring Vostok Калви обжаловала его арест

Основатель Baring Vostok Майкл Kалви в Басманном суде Москвы, 15 февраля 2019 года Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Защита основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви подала жалобу на его арест, сообщает РИА «Новости»

«В настоящее время жалоба находится на изучении у судьи», — рассказала пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.

Ранее Мосгорсуд признал законным арест до 13 апреля основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви.

Основатель инвестиционной компании Baring Vostok Майкл Калви подозревается в хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный» при помощи мошеннической схемы.