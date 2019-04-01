В России предложили удвоить НДС для напитков с сахаром

На напитки с сахаром могут удвоить ставку НДС, пишет «Коммерсантъ».

По данным издания, такая мера может быть альтернативой дополнительному налогу на напитки с высоким содержанием сахара, предложенной Минздравом.

Данное предложение в правительство направил Минфин. В ведомстве полагают, что это может стимулировать производителей снизить использование сахара.

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Следствием может стать снижение производства и потребления, считают представители отрасли.

Ранее стали известны доходы бюджета от роста НДС.