В России предложили удвоить НДС для напитков с сахаром
На напитки с сахаром могут удвоить ставку НДС, пишет «Коммерсантъ».
По данным издания, такая мера может быть альтернативой дополнительному налогу на напитки с высоким содержанием сахара, предложенной Минздравом.
Данное предложение в правительство направил Минфин. В ведомстве полагают, что это может стимулировать производителей снизить использование сахара.
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Следствием может стать снижение производства и потребления, считают представители отрасли.
Ранее стали известны доходы бюджета от роста НДС.