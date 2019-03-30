Новак: кабмин выделит 250 млрд рублей на электросетевую инфраструктуру
Министр энергетики России Александр Новак заявил, что правительство выделит не менее 250 млрд рублей на развитие электросетевой инфраструктуры к 2024 году, передает ТАСС.
Как отмечается, он сообщил об этом во время выступления на Красноярском экономическом форуме.
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«...планирует направить не менее 250 млрд рублей, чтобы обеспечить к 2024 году ввод в эксплуатацию 6 тыс. км линий электропередач и более 3,5 тыс. мегавольт/ампер трансформаторных мощностей», — уточнил Новак.
Ранее сообщалось, что «Россети» за три года перейдут на электронное управление электросетями.