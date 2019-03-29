Bloomberg узнал о новых санкциях против России из-за дела Скрипаля
США подготовили новые санкции против России в связи с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.
По данным агентства, в настоящее время новый пакет санкций ожидает одобрения Белого дома.
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Как отмечается, санкции были подготовлены Госдепом совместно с минфином США.
Ранее российский премьер-министр Дмитрий Медведев рассказал, когда США отменят санкции против России.