В Кремле объяснили позицию Путина по ВСМ в сторону Казани

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Пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал информацию о том, что глава государства якобы не одобрил строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ) Железнодорожный — Гороховец, которая должна была стать первым участком ВСМ Москва — Казань. Об этом сообщает ТАСС.

Как утверждал «Коммерсантъ», такая позиция была высказана на встрече Путина с вице-премьером Максимом Акимовым.

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По его словам, это заявление не соответствует действительности.

«Дело в том, что пока разные варианты находятся на стадии проработки, каких-либо окончательных решений не принималось», — уточнил Песков.

Ранее сообщалось, что Путин не одобрил высокоскоростную магистраль в сторону Казани.