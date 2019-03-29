В Кремле объяснили позицию Путина по ВСМ в сторону Казани
Пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал информацию о том, что глава государства якобы не одобрил строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ) Железнодорожный — Гороховец, которая должна была стать первым участком ВСМ Москва — Казань. Об этом сообщает ТАСС.
Как утверждал «Коммерсантъ», такая позиция была высказана на встрече Путина с вице-премьером Максимом Акимовым.
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По его словам, это заявление не соответствует действительности.
«Дело в том, что пока разные варианты находятся на стадии проработки, каких-либо окончательных решений не принималось», — уточнил Песков.
Ранее сообщалось, что Путин не одобрил высокоскоростную магистраль в сторону Казани.