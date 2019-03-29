Защита обжаловала арест Михаила Абызова
Защита обжаловала арест экс-министра по делам «Открытого правительства» Михаила Абызова. Об этом сообщил его адвокат Алексей Кирсанов, передает РИА «Новости».
Он обвиняется в создании преступного сообщества с использованием служебного положения, а также в мошенничестве в особо крупном размере на сумму в 4 млрд рублей.
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«Мы подали жалобу на арест по процессуальным основаниям», — отметил Кирсанов.
Как отмечается, защита просит опустить Абызова под домашний арест или залог 1 млрд рублей.
Ранее сообщалось, что Михаила Абызова прослушивали два года.