Защита обжаловала арест Михаила Абызова

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Защита обжаловала арест экс-министра по делам «Открытого правительства» Михаила Абызова. Об этом сообщил его адвокат Алексей Кирсанов, передает РИА «Новости».

Он обвиняется в создании преступного сообщества с использованием служебного положения, а также в мошенничестве в особо крупном размере на сумму в 4 млрд рублей.

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«Мы подали жалобу на арест по процессуальным основаниям», — отметил Кирсанов.

Как отмечается, защита просит опустить Абызова под домашний арест или залог 1 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что Михаила Абызова прослушивали два года.