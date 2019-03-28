В Британии депутаты отвергли все альтернативные варианты по Brexit
В Великобритании депутаты отвергли все восемь альтернативных вариантов сделки по Brexit. Об этом сообщает ТАСС.
По данным агентства, парламентарии, в частности, проголосовали против отмены Brexit.
Как отмечается, депутаты также не поддержали выхода Британии из состава Евросоюза без соглашения.
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При этом был отвергнут план по сохранению членства Лондона в таможенном союзе ЕС.
Ранее сообщалось, что парламент Шотландии выступил за отказ от Brexit.