Парламент Шотландии выступил за отказ от Brexit

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Парламент Шотландии проголосовал за отмену выхода Великобритании из состава Евросоюза. Об этом сообщает «Би-би-си».

По данным вещательной корпорации, парламентарии проголосовали за отказ от Brexit, если единственной альтернативой станет выход из ЕС без сделки.

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Как отмечается, голосование носило по большей части символический характер.

При этом решение парламента влияет на правительство Британии, которое пытается заручиться поддержкой перед новым голосованием по сделке с ЕС.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Британии Тереза Мэй пообещала уйти в отставку при одном условии.