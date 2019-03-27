Потерпевший по делу Абызова заявил об ущербе в 10 млн рублей
Адвокат проходящей по делу бывшего министра «Открытого правительства» Михаила Абызова Галины Фрайденберг заявил, что ущерб по уголовному делу против Абызова составляет 10 млн рублей, передает ТАСС.
«По делу один потерпевший, и в его заявлении указан ущерб [в размере] около 10 млн рублей, что противоречит данным следствия об ущербе в 4 млрд рублей», — добавил адвокат.
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До этого Абызов заявил, что в период, в который, как считает следствие, совершались преступления, он находился на государственной службе. По его словам, будучи представителем правительства России, он не принимал участия в принятии коммерческих решений.
Ранее сообщалось, что Абызов согласился сотрудничать со следствием.