Потерпевший по делу Абызова заявил об ущербе в 10 млн рублей

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Адвокат проходящей по делу бывшего министра «Открытого правительства» Михаила Абызова Галины Фрайденберг заявил, что ущерб по уголовному делу против Абызова составляет 10 млн рублей, передает ТАСС.

«По делу один потерпевший, и в его заявлении указан ущерб [в размере] около 10 млн рублей, что противоречит данным следствия об ущербе в 4 млрд рублей», — добавил адвокат.

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До этого Абызов заявил, что в период, в который, как считает следствие, совершались преступления, он находился на государственной службе. По его словам, будучи представителем правительства России, он не принимал участия в принятии коммерческих решений.

Ранее сообщалось, что Абызов согласился сотрудничать со следствием.