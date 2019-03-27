Абызов заявил, что готов доказать свою невиновность
Бывший министр «Открытого правительства» Михаил Абызов заявил, что готов доказать свою невиновность. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, он намерен предоставить полные и правдивые доказательства.
«Я заверяю суд, что не собираюсь скрываться, оказывать давление на свидетелей. Я обязуюсь помогать следствию в установлении истины», — добавил Абызов в Басманном суде.
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Бывший министр подчеркнул, что в период, в который, как считает следствие, совершались преступления, он находился на государственной службе. По его словам, будучи представителем правительства России, он не принимал участия в принятии коммерческих решений.
Ранее сообщалось, что Абызов согласился сотрудничать со следствием.