У Абызова нашли недвижимость в Италии и Великобритании

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Обвиняемый по делу о хищении 4 млрд руб. и создании преступного сообщества экс-министр «Открытого правительства» России Михаил Абызов имеет жилье в Италии и Великобритании. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на следователя в Басманном суде.

По словам следователя, у бывшего министра есть жилье в Италии, а Британии, а также России.

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«Абызов владеет... и обширными связями в правоохранительных органах», — добавил следователь в Басманном суде.

Ранее сообщалось, что обвиняемого по делу о хищении 4 млрд руб. и создании преступного сообщества экс-министра «Открытого правительства» России Михаила Абызова доставили в Басманный суд Москвы, где ему должны избрать меру пресечения.

Также Абызов исчез из списка друзей Медведева в «ВКонтакте».