Мэр Белгорода вышел принимать присягу под музыку из «Звездных войн»
Мэр Белгорода Юрий Галдун вышел принимать присягу под вступительную мелодию из фантастической эпопеи «Звездные войны», пишет «Бизнес Online».
Музыка зазвучала в тот момент, когда градоначальника пригласили выйти на трибуну.
На курьезный случай обратили внимание местные СМИ, которые отметили, что это было «несколько символично».
Галдун в конце января раскритиковали сети за то, что на встрече с жителями он посоветовал не услышавшему его пенсионеру использовать слуховой аппарат. Позже Галдун принес извинения.