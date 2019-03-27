Мэр Белгорода вышел принимать присягу под музыку из «Звездных войн»

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Мэр Белгорода Юрий Галдун вышел принимать присягу под вступительную мелодию из фантастической эпопеи «Звездные войны», пишет «Бизнес Online».

Музыка зазвучала в тот момент, когда градоначальника пригласили выйти на трибуну.

На курьезный случай обратили внимание местные СМИ, которые отметили, что это было «несколько символично».

Галдун в конце января раскритиковали сети за то, что на встрече с жителями он посоветовал не услышавшему его пенсионеру использовать слуховой аппарат. Позже Галдун принес извинения.