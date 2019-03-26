Стало известно о свидетелях в деле Абызова

Участие бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова к хищению 4 млрд рублей подтверждается в том числе свидетельскими показаниями, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Он уточнил, что «причастность подтверждается материалами дела, включая показания свидетелей».

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Ранее пресс-секретарь премьера Олег Осипов заявил, что премьер-министр Дмитрий Медведев в курсе дела против экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова.

Он пояснил, что речь идет о действиях, которые не связаны с исполнением обязанностей члена правительства в составе предыдущего состава, а о его коммерческой деятельности.