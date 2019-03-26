Источник сообщил о возможности появления новых фигурантов в деле Абызова

В уголовном деле о хищении 4 млрд рублей экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова могут появиться новые лица. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

По словам источника, в настоящее время выстраивается полная цепочка хищений и вывода денежных средств, поэтому вскоре могут появиться новые фигуранты в деле.

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«Будут устанавливаться иные эпизоды противоправной деятельности», — добавил источник.

Ранее российский пресс-секретарь Дмитрий Песков рассказал об отношении Путина к делу против Абызова.

До этого СК сообщил, что Абызов совершил хищение денежных средств данных компаний в размере 4 млрд рублей.