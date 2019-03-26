В Совфеде сочли «надувательством» законопроект против энергосотрудничества России и ЕС
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал принятый американской Палатой представителей конгресса закон, направленный на противодействие российским энергопоставкам в европейские страны. Об этом сообщает RT.
По мнению Джабарова, при принятии подобных решений американская сторона руководствуется интересами своей «вывернутой» экономики, что приводит к недобросовестной конкуренции. Он подчеркнул, что в Европе понимают, что ее «пытаются надуть».
«Честно говоря, мне кажется, что Конгрессу больше нечем заняться. На самом деле они совершенно не беспокоятся о Европе», — завил Джабаров.
Он добавил, что США интересует исключительно собственная выгода.
Ранее сообщалось, что Палата представителей конгресса США приняла законопроект, который нацелен на противодействие российским энергопоставкам в Европу.