Росстат назвал российские регионы с самым незанятым населением

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Согласно данным Федеральной службы государственной статистики (Росстат), только 49,4% жителей Республики Тыва в возрасте от 15 до 72 лет имеют постоянное место работы. Со статистикой ознакомился RT.

Также по данным на начало 2019 года аутсайдерами по количеству занятого населения являются Карачаево-Черкессия (50%), Ингушетия (54%), Дагестан (54,7%) и Курганская область (55%).

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При этом Чукотский автономный округ лидирует по этому показателю — здесь имеют постоянное место работы 77,2% жителей. На втором месте находится Ямало-Ненецкий автономный округ, а замыкает тройку лидеров Москва (74,6%). Петербург и Магаданская область попали в пятерку регионов с самым занятым населением с результатами 73,7% и 73% соответственно.

Ранее Росстат назвал самые «ленивые» регионы России.