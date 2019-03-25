Депутат Рады рассказал, как решить экономические проблемы Украины
Депутат Верховной рады Нестор Шуфрич заявил, что экспорт товаров в Россию решит экономические проблемы на Украине. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, это поможет решить проблемы с зарплатами и рабочими местами.
Он также добавил, что российский рынок позволит украинским предприятиям снова начать зарабатывать.
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Шуфрич подчеркнул, что в этом случае компании смогут пополнить и бюджет Украины.
Ранее сообщалось, что НБУ спрогнозировал замедление роста экономики Украины.