Мэй предупредила об угрозе срыва Brexit

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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй предупредила британских депутатов о том, что без их поддержки Brexit затянется или окажется под угрозой. Об этом сообщает Reuters.

По ее словам, длительная отсрочка по выходу Лондона из состава Евросоюза может привести к срыву Brexit.

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Она также добавила, что Британии необходимо покинуть ЕС как можно скорее.

Мэй подчеркнула, что в настоящее время сделка по Brexit не пользуется достаточной поддержкой в парламенте для проведения нового голосования.

Ранее сообщалось, что петицию об отмене Brexit подписали более 5 миллионов британцев.