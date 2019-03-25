Официальный курс доллара вырос на 72 копейки

Официальный курс доллара на 26 марта вырос на 72,88 коп. — до 64,4993 руб. Об этом сообщается на официальном сайте Банка России.

Кроме того, курс евро на 26 марта поднялся на 33,29 коп. и составил 72,9229 руб.

Стоимость бивалютной корзины при этом увеличилась на 55,1 коп. и составила 68,2899 руб.

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Ранее сообщалось, что официальный курс евро снизился до 72,59 рубля.