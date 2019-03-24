В Британии оценили последствия голосования по альтернативам Brexit

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Министр по вопросам Brexit Стивен Баркли заявил, что голосование по альтернативным вариантам выхода Великобритании из состава Евросоюза может вызвать досрочные парламентские выборы. Об этом сообщает «Би-би-си».

«Если парламент проголосует за то, что противоречит политическому манифесту партии нам придется решать эту проблему», — сказал Баркли.

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По его словам, выборы будут не единственным, но вероятным вариантом.

Он также добавил, что для властей Британии результаты голосований по альтернативам Brexit «не будут обязывающими».

Ранее СМИ сообщили, что в британском кабмине настаивают на отставке премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.