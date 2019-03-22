Евросоюз одобрил отсрочку по Brexit
Австрийский канцлер Себастьян Курц заявил, что участники саммита Евросоюза (ЕС) в Брюсселе единогласно одобрили предоставление Великобритании отсрочки по Brexit, передает Reuters.
Он отметил, что Британия должна будет покинуть ЕС 22 мая, если британский парламент одобрит сделку по Brexit, предложенную премьер-министром Терезой Мэй.
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В противном случае, уточняется в коммюнике по итогам саммита, Британия в срок до 12 апреля обязана уведомить ЕС о своих дальнейших действиях.
Источник агентства Bloomberg добавил, что в случае третьего провала парламентского голосования по сделке ЕС может предоставить Британии девятимесячную отсрочку по Brexit.
Ранее агентство Reuters сообщало, что Британии предоставят отсрочку по Brexit до 22 мая.