Нижний Новгород заплатил 9 млн рублей за 11 трамваев, три из которых были сломаны

Нижний Новгород принял 11 трамваев из Москвы, перевозка которых, по словам депутатов, обошлась городскому бюджету в 9 млн руб. Об этом сообщает портал NN.ru.

Столица отдала их безвозмездно, однако, как стало известно, на ходу лишь 8 трамваев — остальные непригодны для рейсов.

В сообщении пресс-службы гордумы говорится, что в этом году сотрудники снова дептранса поедут в Москву, чтобы оценить состояние следующей партии вагонов. Депутаты предложили включить в состав группы члена постоянной комиссии по транспорту, чтобы он оценил качество вагонов, принимаемых на баланс.