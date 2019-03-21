США внесли два российских судна в список нарушающих санкции по КНДР

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Министерство финансов США заявило, что российские суда «Тантал» и «Витязь» были внесены в список нарушающих санкции по КНДР. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам министерства, два российских судна участвовали в перегрузке нефти на суда Северной Кореи, чтобы избежать санкций по экспорту ей нефти.

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Эти судна пополнили список нарушителей санкций, в котором на настоящий момент числятся 67 названий.

Однако, уточняется, что пока не были введены санкции против этих судов, и не факт, что будут.

Ранее сообщалось, что США ввели санкции против Китая.