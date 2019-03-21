Источник: ЕС может провести экстренный саммит по Brexit
Лидеры стран Евросоюза могут провести экстренный саммит по Brexit 28 марта. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.
По данным агентства, саммит может состояться из-за переноса даты выхода Великобритании из состава ЕС.
Как отмечается, Брюссель планирует потребовать от Лондона провести Brexit не позднее 22 мая.
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При этом подобное требование обусловлено тем, что выборы в Европарламент 23-26 мая.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Британии Тереза Мэй подтвердила перенос Brexit.