Источник: ЕС может провести экстренный саммит по Brexit

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Лидеры стран Евросоюза могут провести экстренный саммит по Brexit 28 марта. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

По данным агентства, саммит может состояться из-за переноса даты выхода Великобритании из состава ЕС.

Как отмечается, Брюссель планирует потребовать от Лондона провести Brexit не позднее 22 мая.

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При этом подобное требование обусловлено тем, что выборы в Европарламент 23-26 мая.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Британии Тереза Мэй подтвердила перенос Brexit.