Мэй подтвердила перенос Brexit

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Британский премьер-министр Тереза Мэй подтвердила, что Великобритания не покинет состав Европейского союза 29 марта. Слова премьера передает Reuters.

Мэй добавила, что не собирается просить парламент перенести Brexit далее, чем до 30 июня нынешнего года. Также она отметила, что не хотела бы проведения второго референдума по Brexit.

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Премьер подчеркнула, что «страстно надеется» на поддержку парламентом сделки по Brexit, которую она согласовала с европейскими властями.

Ранее сообщалось, что Мэй попросила ЕС об отсрочке Brexit.