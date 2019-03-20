Курс доллара упал ниже 64 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

По данным на 21.22 мск, курс доллара обрушился на 57 коп. и составил 63,82 руб., а курс евро снизился на 23 коп. до 72,83 руб.

Отмечается, что в последний раз курс доллара опускался до такой отметки в августе 2018 года.

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Ранее сообщалось, что в ходе торгов на Московской бирже курс евро упал до отметки в 74,01 руб.