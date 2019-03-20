Индийского миллиардера-мошенника поймали в Лондоне
В Лондоне полиция задержала находившегося в международном розыске индийского бизнесмена Нирава Моди, которого обвиняют в махинациях на сумму более $2 млрд, пишет The Times of India.
Нирава Моди является племянником одного известного индийского миллиардера. Он бежал вместе с дядей и родственниками из Индии незаконное присвоение $2 млрд. Нацбанка Пенджаба.
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Задержание мужчины произошло на основании ордера Интерпола.
По данным издания, Моди предстанет перед судом уже сегодня, 20 марта.
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