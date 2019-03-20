Минтруд изменил схему индексации пенсий
Министерство труда и социальной защиты России объяснило изменившуюся схему индексации пенсий. Об этом сообщает «Российская газета».
Как отмечается, ранее пенсионер мог обращаться за доплатой к пенсии при условии, что общая сумма его материального обеспечения не достигала величины прожиточного минимума в том регионе, где он проживает.
Теперь же размер пенсии доведут до соответствующего прожиточного минимума в регионе проживания пенсионера. После этого будет проведена индексация пенсии.
«Таким образом, материальное обеспечение неработающего пенсионера в каждом году будет превышать уровень прожиточного минимума пенсионера на сумму индексации пенсии и ЕДВ в текущем году», — отметили в Минтруде.
По данным издания, новый проект разместили на Федеральном портале нормативных правовых актов.
Ранее сообщалось, что в России проиндексируют социальные пенсии.