Белоруссия разместит в России облигации на сумму до 30 млрд рублей
Белоруссия разместит гособлигации в России на сумму до 30 млрд российских рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на поставление Совета министров Белоруссии, которое было подписано премьер-министром страны Сергеем Румасом.
Как отмечается, минфин будет осуществлять эмиссию ценных бумаг в ближайшие два года, с 2019 по 2020.
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Срок обращения составляет не менее 1092 дней на территории России.
Ранее сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко поддержал введение единой валюты с Россией.