Bloomberg: после сделки Disney с 21st Century Fox дети Мердока станут миллиардерами

Сделка по приобретению Walt Disney большей части корпорации 21st Century Fox повлияет не только медиаладшафт, но и на структуру состояния династии Руперта Мердока, которая является одной из самых влиятельных в мире. Об этом сообщает Bloomberg.

Как отмечается, доходы от сделки составят $12 млрд. Эти средства впоследствии будут распределены между детьми медиамагната.

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Агентство подчеркивает, что состояние самого Мердока в данный момент оценивается $19,3 млрд. Однако оно уменьшится на $7,3 млрд после передачи доли детям.

Ранее сообщалось, что акционеры Walt Disney и 21st Century Fox одобрили сделку о слиянии.